مستحضرات التجميل الطبيعية قد تعرضلك لظهور البثور.. والسبب

(د ب أ)

ذكرت مجلة "تست" أن مستحضرات التجميل الطبيعية أكثر عُرضة لتكاثر الفطريات والبكتيريا، وذلك بسبب افتقارها للمواد الحافظة.

وأضافت المجلة الصادرة عن هيئة اختبار السلع الألمانية أن تكاثر الفطريات والبكتيريا في عبوات مستحضرات التجميل الطبيعية يرفع خطر ظهور البثور والشوائب بالبشرة وتعرضها للالتهابات.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي تنظيف الأصابع جيداً قبل وضعها في العبوة.

وبشكل عام، تعد الأنابيب أقل عُرضة لهذا الخطر مقارنة بأشكال العبوات الأخرى.