مستحضرات التجميل الطبيعية قد تعرضلك لظهور البثور.. والسبب
مستحضرات التجميل الطبيعية قد تعرضلك لظهور البثور.. والسبب
11:07 ص السبت 07 أكتوبر 2017
مستحضرات التجميل الطبيعية قد تعرضلك لظهور البثور
(د ب أ)
ذكرت مجلة "تست" أن مستحضرات التجميل الطبيعية أكثر عُرضة لتكاثر الفطريات والبكتيريا، وذلك بسبب افتقارها للمواد الحافظة.
وأضافت المجلة الصادرة عن هيئة اختبار السلع الألمانية أن تكاثر الفطريات والبكتيريا في عبوات مستحضرات التجميل الطبيعية يرفع خطر ظهور البثور والشوائب بالبشرة وتعرضها للالتهابات.
ولتجنب هذا الخطر، ينبغي تنظيف الأصابع جيداً قبل وضعها في العبوة.
وبشكل عام، تعد الأنابيب أقل عُرضة لهذا الخطر مقارنة بأشكال العبوات الأخرى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
7 طرق للتقليل من دهنية بشرتك
-
تعانين من الرؤوس السوداء..اختاري مستحضرات التجميل بتلك الطريقة
-
5 نصائح لحماية بشرتك من أضرار الصيف
-
بالفيديو- خطوة بخطوة.. مكياج كامل للوجه في ثلاث دقائق
إعلان
إعلان