ببا عز الدين.. خليفة «بديعة» التي اتهموا الملك فاروق بقتلها خطأ

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مرت كلمح البصر على تاريخ الفن، ولكنها تمكنت من وضع اسمها على إحدى صفحاته، رغم مسيرتها القصيرة التي انتهت برحيلها المفاجئ عن عمر ناهز الستة والثلاثين عاما، في حادث سير غامض، أحاطت به التساؤلات، التي أشارت بأصابع الاتهام إلى الملك فاروق الأول، لكن يبقى اسمها كواحدة من أشهر الراقصات الشرقيات اللاتي لمعن في مصر.



"فاطمة عزالدين"، هو الاسم الحقيقي للراقصة والفنانة الراحلة "ببا عزالدين"، التي ولدت في لبنان، يوم 7 أكتوبر عام 1916، وجاءت إلى مصر بعدما احترفت الرقص الشرقي في ملاهي الشام، إذ علمت بأمر كازينو "بديعة مصابني"، الذي خرج منه عشرات الفنانين إلى عالم الشهرة.

أعجبت "بديعة" برقصها، وسرعان ما منحتها رقصة "صولو" ضمن فقرات الكازينو، الذي خرجت منه تحية كاريوكا وسامية جمال، ومع مرور الوقت تزوجت "ببا" من "أنطوان عيسى"، ابن أخت بديعة مصابني، وحققت شهرة واسعة نظرا لتردد الكثير من الفنانين على ذلك الكازينو.

نجاحها في الرقص وتنامي شهرتها بشكل سريع دفع المخرجين إلى تقديمها في أعمال سينمائية، والتي كان أولها فيلم "كله إلا ده"، عام 1936، لكن أشهر أفلامها هو "كدب في كدب"، الذي قدمته عام 1944، بمشاركة الفنان أنور وجدي، وبشارة واكيم، وهو الأمر الذي شجعها على الانفصال عن كازينو "بديعة" لتستقل بذاتها صالة تحمل اسمه بشارع عماد الدين.

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اشترت "ببا" فيما بعد كازينو "أوبرا" المملوك لبديعة مصابني، بعد عودة الأخيرة إلى لبنان هربا من الضرائب، ثم استدعت شقيقاتها من لبنان ليكن معها في إدارة الكازينو، فشاركتها أختها "عديلة" في الإدارة، وتزوجت المطرب سيد فوزي، بينما احترفت "شوشو" الرقص، وتزوجت من المطرب الشعبي محمد عبد المطلب، وذلك وفق ما أوضحه محمود فهمي إبراهيم، أحد كتاب ومؤلفي مسرح بديعة.

ضم الكازينو في فترة "ببا" العديد من الفنانين وعلى رأسهم ثريا حلمي وإسماعيل ياسين، واستطاعت أن تواصل نجاح أستاذتها، لكنها لم تهنأ به كثيرا، إذ استيقظت مصر في 5 فبراير 1952، على خبر رحيلها المفاجئ في حادث انقلاب سيارتها، أثناء عودتها من إحدى الحفلات في الإسكندرية.

ترددت الأقاويل حينها عن ضلوع الملك فاروق في قتلها عن طريق الخطأ، إذ كان المقصود هو عزيز فهمي، أحد شباب الطليعة الوفدية، الذي عُرف عنه معاداته لسياسات الملك، وقيل إن تشابه ماركة ولون سيارة "ببا" مع سيارة "فهمي"، جعل منها ضحية الحادث بالخطأ، وتم التأكيد أن تلك الرواية بعد وفاة الثائر الوفدي بنفس الطريقة في الأسبوع التالي لرحيل "ببا".