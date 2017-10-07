من فاروق إلى السيسي.. كيف دعم الرؤساء منتخب مصر؟

التحرير

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يجد رؤساء الدول وحكوماتها الوقت لمتابعة كرة القدم، الهواية المفضّلة لدى معظمهم، وهم لا يتوانون عن إبداء آرائهم الكروية وميولهم، كما لا تتوقف علاقتهم بالساحرة المستديرة عند مجرد مساندة منتخبات بلادهم في البطولات الكبرى من باب الواجب الوطني لما يعكسه الإنجاز في مثل هذه المناسبات من صورة مشرقة للوطن، رغم انشغالاتهم بالسياسة.

ولم تتوقف علاقة رؤساء الدول وحكوماتها عند دعم ملفات بلادهم لاستضافة تلك الأحداث التي تعود بالفائدة الاقتصادية على خزينة الدولة؛ بل هناك رؤساء لا يتوانون عن التعبير عن عشقهم للعبة الأكثر شعبية في العالم ولنجومها بطرق مختلفة.

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، الدعوة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور مباراة المنتخب الوطني والكونغو التي ستقام على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وصرح أحد أعضاء الجبلاية، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى دعوة، كما أن وجود السيسي في المباراة، سيكون أمرًا يسعد الاتحاد والمنتخب وكل المصريين، نظرًا لأهمية المباراة والرغبة الشديدة من اتحاد الكرة ومسئولى الرياضة فى مشاركة الرئيس فى الاحتفال بصعود الفراعنة إلى المونديال فى عهده.

كان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

أول مرة

وفي حال حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي بملعب برج العرب، الأحد المقبل، ستكون هذه المرة الأولى التي يوجد بها السيسي في المدرجات لمشاهدة المنتخب الوطني، لكنها لن تكون الأولى على الإطلاق للرؤساء.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل بعثة المنتخب الوطني فور وصولهم إلى مطار القاهرة، عقب حصولهم على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالجابون 2017، وأعرب عن تقديره الكبير للاعبي المنتخب لأدائهم المشرف في المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين، وأكد الرئيس أنه رغم نتيجة المباراة، فإن المنتخب فاز بتقدير الشعب المصري بأكمله، وباحترام كل متابعي كرة القدم في أنحاء العالم.

كما يشتهر الرئيس عبد الفتاح السيسي بحبه لرياضة ركوب الدراجات وظهر في أثناء حملته الرئاسية راكبًا دراجته الشهيرة، كما فاجأ المصريين منذ ساعات باشتراكه في السباق الرياضي الشعبي، الذي اتخذ منه فرصة سياسية أيضًا لتوصيل رسالة مهمة للشعب أساسها أنه رئيس غير عادي.

وفيما يلي تستعرض «التحرير» تاريخ الرؤساء مع المنتخب الوطني والرياضة:

حسني مبارك

يعتبر المصريون الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي تولى حكم مصر في أعقاب اغتيال السادات خلال عرض عسكري في ذكرى حرب النصر على العدو الإسرائيلي، أشهر لاعب أسكواش، حيث كانت صوره تملأ صفحات الجرائد وهو يمارس رياضته المعشوقة.

ولم يتوقف عشق مبارك للرياضة لهذا الحد؛ بل كان من أشد المتابعين والداعمين للمنتخب الوطني في عصره، وكانت البداية بحضوره تكريم الفراعنة عقب فوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986، وتوالت بعدها لقاءاته العديدة بالمنتخب من بينها افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2006 التي أقيمت في مصر، ونهائي كأس الأمم 2006، علاوة على تكريمه المستمر للمنتخب في عصره عقب تحقيق البطولات.

كما كان مبارك بمثابة حائط صد قوي لأي موجة غضب توشك على العصف بـ"حسن شحاتة" و"سمير زاهر"، وكان يمنح الأمان الكامل لمسئولي الجهاز الفني للمنتخب ولمجلس إدارة اتحاد الكرة، وكان كل من "زاهر" و"شحاتة" يرتكنان في كثير من الأمور والأزمات إلى علاقتهما بنجلي الرئيس وهو ما أسعفهما في كثير من الأوقات.

يشار إلى أن حسني مبارك لم يعلن تشجيعه لأي ناد رياضي، إلا أن حضوره بعض المباريات الهامة للأهلي كان آخرها الاحتفال بمئوية الأهلي أمام برشلونة، وحضر معه حفيده محمد علاء مبارك مرتديا زي النادي الأهلي، جعل البعض يظن أنه "أهلاوي"، لكن تصريحات إعلامية لعدد من الرياضيين البارزين أكدت أنه يشجع نادي الزمالك.

محمد أنور السادات

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الرئيس الراحل محمد أنور السادات شجع النادي الأهلي بشكل غير معلن وكذلك زوجته جيهان السادات، وذلك حسبما أفادت جيهان في أحد البرامج التليفزيونية، وكان جمال السادات نجل الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، قد صرح في حفل أقيم لتوقيع عقد الرعاية بين شركة اتصالات والنادي الأهلي منذ 4 سنوات، أن والده كان يشجع الفريق الأحمر بقوة رغم عدم إعلانه عن هذا الأمر صراحة.

كما كانت رياضة «المشى» أو السير بخطوات سريعة التى كان يمارسها الرئيس السابق محمد أنور السادات يوميًا لمدة نحو ساعتين أينما وجد، ولا مانع من أن تكون بعض مقابلاته أثناء المشى، وبعد أن ينتهى السادات من رياضته اليومية يقضى نحو 15 دقيقة مترجلاً دراجة ثابتة يؤدى عليها تمرين الساقين.

ثم بعدها يقوم أحد المختصين فى العلاج الطبيعى بإجراء بعض «المساج» لأنور السادات، وبعد ذلك يستلقى السادات على الأرض وعلى ظهره ممددًا جسده لمدة نحو الساعة دون أداء أى شىء على الإطلاق.

جمال عبد الناصر

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان أهلاويًا، حيث أعلن في يناير 1956 قبوله الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه الأهلي في مساندة الثورة.

كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، زعيم ثورة 23 يوليو 1952، مغرمًا بلعبة الشطرنج والتنس، فضلًا عن لعب تنس الطاولة، لدرجة أن صورته وهو يتحرك أمام طاولتها نجحت في نشر اللعبة في أوساط الشارع المصري.

وافتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استاد القاهرة الرياضى الجديد فى عيد الثورة في 24-7-1960، وقال حينها: "باسم الله نفتتح جميعا هذا الملعب، ونشعر بالحمد فى عيد الثورة الثامن، الحمد لله الذى أعاننا على أن نسير فى طريقنا لنبنى هذا البلد كما نريد، الحمد لله الذى أعاننا على أن ننتصر على أعداء الوطن مهما كانت قوتهم، ومهما كانت أساطيلهم، ومهما كانت جيوشهم، الحمد لله الذى أعاننا فى كفاحنا من أجل بناء بلدنا، ومكننا من الفرصة التى نجتمع فيها اليوم لنحتفل جميعا بهذا العمل الكبير".

ورغم مساندة واهتمام الزعيم جمال عبد الناصر بكرة القدم؛ فلم يستطع المنتخب طوال فترة حكم الرئيس الراحل والتي استمرت قرابة الـ18 عاما أن يتأهل لكأس العالم، بينما حصد الفراعنة لقب كأس الأمم دورتي (1957 - 1959).

الملك فاروق

الاهتمام بالكرة في حياة حكام مصر، بدأ مع الملك فاروق، الذي كان مشجعا لنادي الزمالك، حتى إنه طلب من حيدر باشا وزير الحربية وقتها ورئيس النادي، تغيير اسمه من "نادي قصر النيل" إلى "نادي فاروق"، وكان ذلك في عام 1944 بعد حضوره مباراة نهائي كأس مصر التاريخية بين قطبي الكرة، وفاز فيها الزمالك على الأهلي بستة أهداف مقابل لا شيء.

يشار إلى أن الساحرة المستديرة تجذب أنظار العديد من رؤساء الدول وحكوماتها في العالم، حيث صرح رئيس نادي شالكه الألماني كليمنس تونيز، في وقت سابق كشف فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو «عاشق رهيب» لحارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير، وقد عارض انتقال الأخير إلى بايرن ميونيخ من صفوف شالكه، وذلك بحكم العلاقة التي تربطه بالشركة الراعية للنادي وهي «جازبروم» الروسية.

كما كشف الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز، المولع بكرة القدم والعاشق للأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا (وهذه قصة في حدّ ذاتها)، عن إعجابه أيضًا بالنجم الأرجنتيني الآخر خوان رومان ريكيلمي، ما يدل على أن تشافيز له ذوقه الخاص في اللعبة، إذ إنه يهوى صنف اللاعبين الذين يرتدون القميص الرقم 10 وذوي المهارة.

وفي إسبانيا لم يتوان رئيس الحكومة السابق هناك خوسيه لويس ردوريجيز ثاباتيرو عن إعلان مناصرته لبرشلونة، وقد وصل عشقه للفريق إلى مواطنه النجم فرانسيسك فابريجاس، خلال لقائهما معًا مع رئيس الوزراء الإنجليزي ديفيد كاميرون لمناسبة تدشين جمعية خيرية تعنى بكرة القدم في إنجلترا.

أما في إيطاليا فمن المعروف هناك أن رئيس الحكومة السابق سيلفيو بيرلسكوني هو عاشق بامتياز لكرة القدم، وبطبيعة الحال فإن ناديه المفضل هو ميلان الذي كان يرأسه منذ منتصف الثمانينيات، لكن الجديد أن بيرلسكوني أبدى إعجابه قبل فترة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، وقد أفصح خلال الصيف عن حلمه برؤية الأخير بقميص الـ«روسونيري».