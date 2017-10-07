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اليوم.. المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة الكونغو

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اليوم.. المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة الكونغو اليوم.. المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة الكونغو

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يختتم الوطني اليوم السبت، تدريباته بمعسكره المغلق، الذي يقام على ملعب «برج العرب»، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، غدًا الأحد، بتصفيات المونديال.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني، مرانه الأخير، على الملعب الرئيسي، في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث سيركز هيكتور ، على كافة النواحي الفنية والبدنية، على أن يعقد بعدها محاضرة مع اللاعبين، للوقوف على نقاط القوة والضعف، وشرح طريقة اللعب.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.  

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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