نيجيريا تسعى للتأهل رسميا للمونديال.. وتونس تنتظر هدية من ليبيا

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تستكمل اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وستكون ضربة البداية من المجموعة الأولى التي تتصدرها تونس برصيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط للكونغو الديمقراطية و3 نقاط لكل من غينيا وليبيا اللذين ودعا التصفيات رسميا.

وتحل تونس ضيفة ثقيلة على نظيرتها غينيا على أمل تحقيق الفوز وانتظار هدية من ليبيا التي ستواجه الكونغو الديمقراطية، من أجل أن يحجز نسور قرطاج بطاقة التأهل من تلك الجولة وعدم الانتظار للجولة الأخيرة.

وفي المجموعة الثانية تتصدر نيجيريا برصيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط لزامبيا و3 نقاط للكاميرون ونقطة وحيدة للجزائر.

وسترحل الجزائر لمواجهة الكاميرون في مباراة تحصيل حاصل، بعدما ودع المنتخبان التصفيات بالفعل، بينما تستقبل نيجيريا نظيرتها زامبيا في مباراة مصيرية سيكون الفوز بها كافيًا للنسور للتأهل إلى المونديال، بينما سيتأجل الحسم للجولة الأخيرة في حال حقق زامبيا الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

وفي المجموعة الثالثة تتصدر كوت ديفوار برصيد 8 نقاط مقابل 6 نقاط للمغرب و5 نقاط للجابون و3 نقاط لمالي.

وقدمت مالي هدية كبيرة للمغرب بالتعادل أمس مع كوت ديفوار، حيث بات بإمكان أسود الأطلس تصدر المجموعة في حال تحقيق الفوز اليوم على الجابون، وهو ما يمنحهم فرصة التأهل إلى المونديال في الجولة الأخيرة من خلال تحقيق التعادل مع الفريق الإيفواري.

وفي المجموعة الرابعة تتصدر بوركينا فاسو برصيد 6 نقاط مناصفة مع كاب فيردي مقابل 5 نقاط للسنغال ونقطة واحدة لجنوب إفريقيا، في ظل وجود مباراة مؤجلة بين الأخيرين.

وترحل السنغال لمواجهة كاب فيردي، بينما تستقبل جنوب إفريقيا نظيرتها بوركينا فاسو في تلك المجموعة، التي لا يمكن حسم هوية المتأهل منها في تلك الجولة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية:

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جنوب إفريقيا- بوركينا فاسو الساعة 15:00

أوغندا- غانا الساعة 15:00

الكاميرون- الجزائر الساعة 18:00

نيجيريا- زامبيا الساعة 18:00

ليبيا- الكونغو الديمقراطية الساعة 19:00

غينيا- تونس الساعة 19:00

كاب فيردي- السنغال 19:30

المغرب- الجابون الساعة 21:00