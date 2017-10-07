تصفيات المونديال.. فرنسا في مواجهة صعبة أمام بلغاريا.. وهولندا تتمسك بالأمل

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تستكمل اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك بعد أن حجزت منتخبات ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا مقاعدها في العرس العالمي.

وتتكون التصفيات الأوروبية من 9 مجموعات يتأهل منها أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني جولة الملحق.

وستكون ضربة البداية اليوم من المجموعة الأولى التي تتصدرها فرنسا برصيد 17 نقطة مقابل 16 نقطة للسويد في المركز الثاني و13 نقطة لهولندا في المركز الثالث و12 نقطة لبلغاريا في المركز الرابع، وذلك قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وترحل فرنسا المتصدرة لمواجها بلغاريا في مباراة صعبة للغاية على وصيف بطل أوروبا، حيث سيتعقد موقف فرنسا في حال خرجت بأي نتيجة أخرى غير الفوز، الأمر الذي من شأنه أن يمكن السويد من اعتلاء الصدارة في حال حققت الفوز اليوم على لوكسمبورج المتواضعة.

ومن جانبها سترحل هولندا لمواجهة بيلاروسيا بهدف تحقيق الفوز والإبقاء على بصيص الأمل في التأهل، خاصة أن المباراة الأخيرة في التصفيات ستجمعها بالسويد المنافس المباشر لها على المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية حسمت الأمور تمامًا بين منتخبي سويسرا المتصدرة برصيد 24 نقطة والبرتغال الوصيفة برصيد 21 نقطة، حيث سيتأهل أحدهما مباشرة إلى المونديال والآخر سيصل إلى الملحق.

وتواجه سويسرا على أرضها نظيرتها المجر بينما ترحل البرتغال لمواجهة أندورا، ومن المنتظر أن يحقق كلا المنتخبين الفوز ويتأجل حسم بطاقة تلك المجموعة إلى الجولة الأخيرة عندما يتواجهان في البرتغال.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية:

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جزر فارو- لاتفيا الساعة 18:00

السويد- لوكسمبورج الساعة 18:00

البوسنة والهرسك- بلجيكا الساعة 18:00

جبل طارق- إستونيا الساعة 18:00

سويسرا- المجر الساعة 20:45

أندورا- البرتغال الساعة 20:45

قبرص- اليونان الساعة 20:45

بلغاريا- فرنسا الساعة 20:45