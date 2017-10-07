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هل يفقد ميسي فرصته الأخيرة في المشاركة بكأس العالم؟

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هل يفقد ميسي فرصته الأخيرة في المشاركة بكأس العالم؟ هل يفقد ميسي فرصته الأخيرة في المشاركة بكأس العالم؟

التحرير

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باتت الأرجنتين مهددة بقوة بالغياب عن للمرة الأولى منذ نسخة المكسيك 1970، وذلك بعد تعادلها يوم الخميس، سلبيًا على ملعبها أمام بيرو، وقبل مباراة واحدة فقط من نهاية التصفيات حين ترحل لمواجهة الإكوادور في الجولة الأخيرة.

وتحتل الأرجنتين حاليًا المركز السادس في التصفيات التي يتأهل منها أول 4 منتخبات مباشرة إلى المونديال بينما يخوض صاحب المركز الخامس مباراة الملحق.

وتعاني الأرجنتين التي تحتل المركز الرابع في تصنيف الفيفا كثيرًا في تصفيات أمريكا الجنوبية بعدما فشلت في تحقيق أكثر من فوزين في آخر 10 مباريات خاضتها في التصفيات، بل وتمتلك ثاني أضعف خط هجوم في التصيفات حتى الآن بعد تسجيلها 16 هدف فقط خلف بوليفيا.

وفي ظل تواجد الأرجنتين في مركز لا يؤهلها إلى المونديال، بات لزامًا عليها تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة للتوجد في المراكز الأربعة المؤهلة للمونديال أو على أقل تقدير احتلال المركز الخامس وخوض الملحق أمام نيوزيلندا.

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ويمكن للتعادل أن يكون كافيًا للأرجنتين لاحتلال المركز الخامس، وذلك في حال تغلبت كولومبيا على بيرو، ولم تتغلب بارجواي على فنزويلا.

وتمكن صعوبة المباراة المقبلة للأرجنتين في امتلاك الإكوادور لسجل مميز للغاية على أرضها بسبب العديد من العوامل أبرزها ارتفاعها عن سطح البحر بنحو 9,127 قدم وهو ما يصعب المهمة كثيرًا على الفرق الضيوف.

ومع ذلك تمكنت فرق البرازيل وتشيلي وبيرو من هزيمة الإكوادور على ملعبها في التصيفات الحالية، ولكن بعيدًا عن تلك المباريات الثلاث لم تخسر الإكوادور في 37 مباراة خاضتها في تصفيات كأس العالم على ملعبها منذ عام 2000 سوى 3 مرات من بينهم فوزين وتعادل مع الأرجنتين.

كما تمكنت الإكوادور من الفوز على الأرجنتين في بوينس أيرس بالذات بثنائية نظيفة في التصفيات الحالية، وهو ما يظهر صعوبة مهمة الأرجنتين وإمكانية معاصرة كأس عالم بدون ليونيل ميسي أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة.

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التحرير

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