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بوفون يهدد حسام حسن ويلاحق الصقر على لقب «العميد»

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بوفون يهدد حسام حسن ويلاحق الصقر على لقب «العميد» بوفون يهدد حسام حسن ويلاحق الصقر على لقب «العميد»

التحرير

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وصل الحارس جانلويجي بوفون إلى اللقاء رقم 172 مع الإيطالي، بعد مشاركة فريقه أمام مقدونيا، والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018.

وبذلك اللقاء نجح الإيطالي بوفون في معادلة رقم الحارس السعودي محمد الدعيع صاحب الرقم القياسي من حيث أكثر الحراس مشاركة مع منتخب بلاده فى التاريخ بـ172.

وتبقى للحارس الإيطالي 12 مباراة لمعادلة رقم عميد لاعبي العالم اللاعب المصري أحمد حسن، الذي شارك فى 184 مباراة كأكثر اللاعبين مشاركة فى التاريخ مع منتخبات بلادهم، كما يهدد بقوة رقم العميد حسام حسن الذي لعب 178 مباراة دولية.

وفيما يلي تستعرض لكم "التحرير"  أكثر 5 لاعبين مشاركة فى التاريخ مع منتخبات بلادهم على النحو التالي:

العميد أحمد حسن

شارك مع منتخب بلاده فى 184 مباراة ليتربع على عرش اللاعبين الأكثر مشاركة فى التاريخ مع منتخبات بلادهم.
ولعب أحمد حسن أول مباراة له مع المنتخب الوطني فى الـ29 من ديسمبر عام 1995، واستمرت مسيرة مشاركته الدولية 16 سنة ولعب آخر لقاء له مع المنتخب فى الـ22 من مايو عام 2012.

أحمد حسن

العميد حسام حسن

يأتي العميد حسام حسن فى المرتبة الثانية فى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخبات بلادهم بـ178 مباراة، والتي بدأت فى الـ10 من سبتمبر عام 1985 وانتهت فى الـ7 من فبراير 2006 فى كأس الأمم الإفريقية واستمرت مسيرة العميد الدولية قرابة الـ20 عامًا.

العميد-حسام-حسن

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كلاوديو سواريز

يحل الأسطورة الميكسيكية كلاوديو سواريز فى المرتبة الثالثة بـ177 مباراة دولية مع منتخب المكسيك كانت أولاها فى الـ26 من يوليو عام 1992 وانتهت فى 1 من يناير عام 2006، فى مسيرة كروية استمرت 13 عاما.

كلاوديو سواريز

محمد الدعيع

حقق محمد الدعيع حارس المنتخب السعودي السابق رقما قياسيا غير مسبوق من حيث أكثر الحراس مشاركة مع منتخبات بلادهم فى التاريخ، بعد أن وصل إلى لقائه رقم الـ172 فى الـ11 من مايو عام 2006، فى مسيرة كروية استمرت 13 عاما.

محمد-الدعيع-حارس-المنتخب-السعودي

جانلويجي بوفون

يعد بوفون أحد أساطير الكرة الإيطالية وحارسا فريدا من نوعه، ونجح الحارس الإيطالي في معادلة رقم الحارس السعودي محمد الدعيع، بعد أن وصل إلى لقائه رقم 172، ليتساوى مع الحارس السعودي ويدخل ضمن قائمة الـ5 لاعبين الأكثر مشاركة دولية مع فرقهم.

بوفون  

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التحرير

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