هكذا تنسقين "بلوفر" الخريف مع باقي ملابسك
هكذا تنسقين "بلوفر" الخريف مع باقي ملابسك
10:56 ص السبت 07 أكتوبر 2017
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كتبت- هاجر حاتم:
مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظة، فقد حان الوقت لإخراج "بلوفر" الخريف، الذي يناسب أوقات الذهاب الرسمية والعمل أيضًا.
يمكنك تنسيقه مع البنطلون القماش والجينز، مع العقد الكلاسيكي، والقميص القطني، مع اختيار الحقيبة طويلة اليد.
وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من طريقة لتنسيق البلوفر الخريفي مع باقي ملابسك، من موقع pinterest.
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