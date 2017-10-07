هكذا تنسقين "بلوفر" الخريف مع باقي ملابسك

بالصور.. شريهان تشتري قفطان مغربي لمصممة أزياء شابة ب 50 ألف جنيه

كتبت- هاجر حاتم:

مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظة، فقد حان الوقت لإخراج "بلوفر" الخريف، الذي يناسب أوقات الذهاب الرسمية والعمل أيضًا.

يمكنك تنسيقه مع البنطلون القماش والجينز، مع العقد الكلاسيكي، والقميص القطني، مع اختيار الحقيبة طويلة اليد.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من طريقة لتنسيق البلوفر الخريفي مع باقي ملابسك، من موقع pinterest.