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هكذا تنسقين "بلوفر" الخريف مع باقي ملابسك

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مصراوي Masrawy

هكذا تنسقين "بلوفر" الخريف مع باقي ملابسك

10:56 ص السبت 07 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. شريهان تشتري قفطان مغربي لمصممة أزياء شابة ب 50 ألف جنيه

الألبوم التالى

بالصور.. شريهان تشتري قفطان مغربي لمصممة أزياء شابة ب 50 ألف جنيه

كتبت- هاجر حاتم:

مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظة، فقد حان الوقت لإخراج "بلوفر" الخريف، الذي يناسب أوقات الذهاب الرسمية والعمل أيضًا.

يمكنك تنسيقه مع البنطلون القماش والجينز، مع العقد الكلاسيكي، والقميص القطني، مع اختيار الحقيبة طويلة اليد.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من طريقة لتنسيق البلوفر الخريفي مع باقي ملابسك، من موقع pinterest.

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