أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه أمينا شرطة لسرقة مكاتب البريد بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه أمينا شرطة لسرقة مكاتب البريد بسوهاج

10:48 ص السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه أمينا شرطة لسرقة مكاتب البريد بسوهاج

ضبط تشكيل عصابي

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بينهم أمينا شرطة تخصص في سرقة مكاتب البريد.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بلاغًا من عبدالعظيم علي همام 48 عامًا مدير مكتب بريد العاشر من رمضان الكائن، بناحية الحويتي دائرة القسم ويقيم بناحية قلفاو دائرة مركز سوهاج، بأنه في الأول من شهر أكتوبر الجاري وأثناء تواجده بعمله بمكتب البريد بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فوجئ بأشخاص مجهولين بالدخول للمكتب من الباب الخلفي وافتعلوا مشادة كلامية معه على أثرها تعدوا عليه بالضرب "دون حدوث إصابات" ولم يعلل سبباً لذلك.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "و. ق. ح" 39 عاماً سائق، و"م. س. أ" 31 عاماً كهربائي، و"ص. ض. ح" 33 عامًا، سائق، "م. م. م" 25 عامًا نجار، و"ك. م. م" 37 عامًا، أمين شرطة من قوة أمن البحر الأحمر "مفصول"، ويقيمون بناحية عرب محروس دائرة مركز أخميم، وم. خ. ر"، أمين شرطة من قوة القسم، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة مكتب البريد بتحريض من الأخير إلا أنهم استشعروا الخطر ففروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة" وبحوزة الثاني "فرد صناعة محلية وطلقة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3644 إداري القسم لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لغز مقتل ربة منزل داخل مسجد "بن عمير" بالإسكندرية (القصة الكاملة)

    أخبار

  • عطل في مولدات محطة كهرباء أسيوط يتسبب في هلع المواطنين

    أخبار

  • القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالإسماعيلية

    أخبار

  • القبض على محام مطلوب من الإنتربول الدولي

    أخبار

إعلان

6e34c84c4b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات