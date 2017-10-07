ضبط تشكيل عصابي يتزعمه أمينا شرطة لسرقة مكاتب البريد بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بينهم أمينا شرطة تخصص في سرقة مكاتب البريد.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بلاغًا من عبدالعظيم علي همام 48 عامًا مدير مكتب بريد العاشر من رمضان الكائن، بناحية الحويتي دائرة القسم ويقيم بناحية قلفاو دائرة مركز سوهاج، بأنه في الأول من شهر أكتوبر الجاري وأثناء تواجده بعمله بمكتب البريد بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فوجئ بأشخاص مجهولين بالدخول للمكتب من الباب الخلفي وافتعلوا مشادة كلامية معه على أثرها تعدوا عليه بالضرب "دون حدوث إصابات" ولم يعلل سبباً لذلك.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "و. ق. ح" 39 عاماً سائق، و"م. س. أ" 31 عاماً كهربائي، و"ص. ض. ح" 33 عامًا، سائق، "م. م. م" 25 عامًا نجار، و"ك. م. م" 37 عامًا، أمين شرطة من قوة أمن البحر الأحمر "مفصول"، ويقيمون بناحية عرب محروس دائرة مركز أخميم، وم. خ. ر"، أمين شرطة من قوة القسم، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة مكتب البريد بتحريض من الأخير إلا أنهم استشعروا الخطر ففروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة" وبحوزة الثاني "فرد صناعة محلية وطلقة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3644 إداري القسم لسنة 2017.