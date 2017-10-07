تنفيذ 401 حكم قضائي في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، 401 حكم قضائي، وذلك في حملات أمنية مكبرة.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية: إن الأحكام شملت تنفيذ عدد "3" حكم جناية، و103 جزئي، و84 مستأنف، و168 غرامات جزئية، و31 غرامات مستأنفة، و12 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 6040 جنيهًا مخالفات.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.