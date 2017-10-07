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ضبط 1224 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 1224 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

10:46 ص السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط 1224 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

مخالفة مرورية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي والدائري والطرق العامة بالمدن، لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 1224 مخالفة مرورية متنوعة.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد شن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي والدائري، وعدد من الطرق العامة بين المدن.

أسفرت الحملة عن ضبط 1224 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، وانتظار خاطئ والسير بدون لوحات معدنية، وبدون تراخيص وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون.
تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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