ضبط 681 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج
ضبط 681 مخالفة مرورية في حملات أمنية بسوهاج
10:35 ص السبت 07 أكتوبر 2017
أرشيفية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم السبت، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية، لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 681 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.
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