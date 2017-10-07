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المعارض الروسي نافالني يدعو أنصاره إلى التظاهر اليوم في عيد ميلاد بوتين

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مصراوي Masrawy

المعارض الروسي نافالني يدعو أنصاره إلى التظاهر اليوم في عيد ميلاد بوتين

10:45 ص السبت 07 أكتوبر 2017

المعارض الروسي نافالني يدعو أنصاره إلى التظاهر اليوم في عيد ميلاد بوتين

التظاهر اليوم في عيد ميلاد بوتين

موسكو – (أ ش أ):

دعا زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني أنصاره إلى التظاهر والاحتجاج في أنحاء كافة اليوم السبت بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخامس والستين.

وكانت محكمة روسية أصدرت الاثنين الماضي حكما على نافالني بالسجن لمدة 20 يوما لدعوته إلى تظاهرات غير مرخصة.

وأشار نافالني من محبسه إلى أنه يتوقع تنظيم الاحتجاجات في 80 مدينة روسية خاصة في موسكو، وسانت بطرسبورج مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت مسئولة حملة نافالني الانتخابية في سان بطرسبورج بولينا كوستيليفا ذكرت أن نافالني ينوي الترشح للرئاسة وأنه يريد من الدعوة للتظاهر السبت أن يقول لبوتين إنه قادر على حشد الناس في مسقط رأسه.
يشار إلى أن السلطات الأمنية الروسية رفضت السماح بهذه التظاهرات.

وقرر بوتين الاحتفال بعيد ميلاده مع مجموعة صغيرة من المقربين منه، وعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي وفقا للمتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف.

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