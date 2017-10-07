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مصر ترحب بتخفيف العقوبات الأمريكية عن السودان

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مصراوي Masrawy

ترحب بتخفيف العقوبات الأمريكية عن السودان

10:21 ص السبت 07 أكتوبر 2017

مصر ترحب بتخفيف العقوبات الأمريكية عن السودان

العقوبات المفروضة على السودان

القاهرة - ( د ب أ):

رحبت مصر بالقرار الأمريكي بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997 .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم السبت، أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان.

واشار المتحدث إلى أن "هذا القرار يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، تضامنا مع دولة السودان الشقيقة".

وكانت الولايات المتحدة رفعت بشكل دائم مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على السودان أمس الجمعة ، وأبقت على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع اثناء الصراع في دارفور.

ويأتي القرار الأمريكي بعد قيام إدارة الرئيس دونالد الشهر الماضي، برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر إلى الولايات المتحدة.

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