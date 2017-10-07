أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر قواعد للإرهابيين ويقتل العشرات منهم في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر قواعد للإرهابيين ويقتل العشرات منهم في سوريا

10:18 ص السبت 07 أكتوبر 2017

الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر قواعد للإرهابيين ويقتل العشرات منهم في سوريا

الفريق إيجور كوناشينكوف

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية دمرت عدة قواعد للإرهابيين في مدن "الميادين"، و"البوكمال"، و"دير الزور" السورية، وقتلت العشرات منهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف "بعد التحقق من الاستطلاع وتأكيد الأهداف، وضع القيادة الروسية في سوريا، عملية تدمير مواقع القيادة والقوى العاملة، والعربات المدرعة لتنظيم داعش، بالقرب من الميادين، وتم تدمير موقع القيادة، وقتل ما لا يقل عن 80 مسلحا، وتدمير 18 مركبة مدرعة، وثلاث مستودعات ذخيرة"،بحسب وكالة "سبوتنيك".

و أضاف "وفقا للمعلومات الواردة عبر عدة قنوات مؤكدة على الأرض، فإن ثلاثة من القادة الميدانيين الرئيسيين التابعين لداعش من شمال القوقاز كانوا يختبئون لفترة طويلة في العراق، قتلوا في سوريا".

وتابع أن القياديين الميدانيين المقتولين، هم "أبو عمر الشيشاني، وعلاءالدين الشيشاني، وصلاح الدين الشيشاني"، وذلك بعد أن كانوا يختبئون لفترة طويلة في العراق.

وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي قتل ،في غارة جنوب ديرالزور في وادي نهر الفرات، أيضا مجموعة تضم أكثر من 60 مرتزقا أجنبيا من رابطة الدول المستقلة، ومن تونس ومصر،كانوا ضمن مجموعة تضم 12 شاحنة مدججة بالأسلحة الثقيلة تم تدميرهم جميعا.

يذكر أن القوات الجوية الروسية تقدم الدعم الجوي للقوات السورية الحكومية، في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية في العديد من مناطق الدولة التي مزقتها الحرب على مدار اكثر من ست سنوات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هبوط اضطراري لمروحية روسية في سوريا

    أخبار

  • الدفاع الروسية: قاعدة التنف الأمريكية بسورية تعرقل عمليات القوات الحكومية

    أخبار

  • الدفاع الروسية: مناطق داعش في سوريا أصبحت أقل من 10 % من مساحتها

    أخبار

  • غواصتان روسيتان تستهدف مواقع داعش في الميادين السورية بصواريخ كاليبر

    أخبار

إعلان

97a3b0a425.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا