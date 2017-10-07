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مصرع ربة منزل "حامل" وابن شقيقها في حادث تصادم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل "حامل" وابن شقيقها في حادث تصادم بالشرقية

10:13 ص السبت 07 أكتوبر 2017

مستشفى بلبيس المركزي

الشرقية – فاطمة الديب:

لقيت ربة منزل حامل وابن شقيقها، مصرعهما، اليوم السبت؛ إثر اصطدامهما بسيارة ملاكي حال عبورهما طريق "أبو حماد – بلبيس" أمام قرية "الطحاوية" بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع ربة منزل، في العقد الثالث من عمرها، حامل، مُقيمة بقرية "العدلية" ببلبيس، ونجل شقيقها "طفل يبلغ من العمر 3 سنوات" صدمتهما سيارة مُسرعة حال عبورهما الطريق أمام قرية "الطحاوية".

نُقلت الجثتان لمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة.

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