أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث اصطدام بالعاصمة بشكيك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث اصطدام بالعاصمة بشكيك

10:15 ص السبت 07 أكتوبر 2017

مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث اصطدام بالعاصمة بشكيك

جمعة قديروف

بشكيك – (أ ش أ):

لقى نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن في قرغيزستان تيمير جمعة قديروف مصرعه في حادث مروري وقع صباح اليوم السبت بالقرب من العاصمة بشكيك.

ونقلت قناة ( اليوم) اليوم عن المركز الصحفي لحكومة قرغيزستان إن حادث اصطدام السيارة التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء بشاحنة أسفر عن مقتل قديروف ومساعده نورلان جانجيرتشييف بالإضافة إلى سائق السيارة.

وكان تيمير جمعة قديروف يشرف في على مسائل الأمنية، كما كان يرأس مقرا لإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان المقرر عقدها في 15 أكتوبر الجاري.

يذكر أن قديروف كان يشغل سكرتير مجلس الأمن القرغيزي قبل تعيينه لمنصب نائب رئيس الوزراء في 26 أغسطس الماضي.

هذا المحتوى من

31a894ddcb.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 13 في حادث مروري بأوغندا

    أخبار

  • إصابة وزير الخارجية التشيكي في حادث مروري

    أخبار

  • مقتل 12 على الأقل في حادث مروري في الأرجنتين

    أخبار

  • مقتل 45 شخصا في حادث مروري في زيمبابوي

    أخبار

إعلان

bfac0d0499.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها