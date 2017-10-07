مصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان في حادث اصطدام بالعاصمة بشكيك

بشكيك – (أ ش أ):

لقى نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن في قرغيزستان تيمير جمعة قديروف مصرعه في حادث مروري وقع صباح اليوم السبت بالقرب من العاصمة بشكيك.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم عن المركز الصحفي لحكومة قرغيزستان إن حادث اصطدام السيارة التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء بشاحنة أسفر عن مقتل قديروف ومساعده نورلان جانجيرتشييف بالإضافة إلى سائق السيارة.

وكان تيمير جمعة قديروف يشرف في الحكومة على مسائل الأمنية، كما كان يرأس مقرا لإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان المقرر عقدها في 15 أكتوبر الجاري.

يذكر أن قديروف كان يشغل سكرتير مجلس الأمن القرغيزي قبل تعيينه لمنصب نائب رئيس الوزراء في 26 أغسطس الماضي.