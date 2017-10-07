ضبط 400 كيلوجرام كوكايين في عملية كبرى بالبرتغال

لشبونة - (أ ش أ):

نفذت الشرطة البرتغالية عملية كبرى لمصادرة مخدرات في أعالي البحار بمشاركة من القوات البحرية والجوية أسفرت عن ضبط حوالي 400 كيلوجرام من مخدر الكوكايين واعتقال رجلين أجنبيين.

وذكرت الشرطة أن الكمية المضبوطة من الكوكايين ذات "نقاء عال" وتقدر قيمتها بحوالي 20 مليون يورو وعثر عليها مخبأة تحت الأسرة وفي خزائن الملابس بالقارب بهدف توزيعها عبر عدة بلاد.

وأشارت صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" البرتغالية إلى أن العملية الحاسمة، والتي تمت بناء على معلومات متبادلة مع دول أجنبية شملت المملكة المتحدة وإيطاليا، جرت هذا الأسبوع لتضييق الخناق على الإتجار بالمخدرات عن طريق البحر، حيث اعترضت الشرطة خلالها طريق "يخت" كانت تتعقبه من مسافة بعيدة لمدة أسبوع، والذي استخدم لنقل كميات كبيرة من الكوكايين من منطقة الكاريبي إلى ميناء برتغالي.

وقد اعترضت الشرطة طريق اليخت على بعد حوالي 600 ميل بحري جنوب الأزور ورافقته عائدة إلى ميناء بورتيماو، حيث تم القبض على رجلين من أفراد الطاقم أحدهما إيطالي والآخر من جمهورية الجبل الأسود /58 و 45 عاما/ أفادت التحريات الأولية بأنهما على صلة بعصابة إجرامية دولية تنفذ عملياتها في عدة بلدان بأوروبا وأمريكا اللاتينية.