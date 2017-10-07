الإعصار نايت يجتاح المكسيك ويتوجه إلى الولايات المتحدة
الإعصار نايت يجتاح المكسيك ويتوجه إلى الولايات المتحدة
10:08 ص السبت 07 أكتوبر 2017
اضرار بسبب العاصفة نايت قرب غواسكوران في مقاطعة فا
ميكسيكو – (أ ف ب):
اشتدت قوة العاصفة نايت وأصبحت إعصارا من الدرجة الأولى اجتاحت منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة وتستعد للتوجه الى ساحل الخليج الأمريكي في ساعة مبكرة السبت بعد أن حملت أمطارا غزيرة إلى أمريكا الوسطى وأوقعت 28 قتيلا.
وأعلن الإنذار من إعصار في نيو أورلينز، التي اجتاحها الإعصار كاترينا في 2005 مخلفا مئات القتلى، وفي مدن اخرى على ساحل الخليج الأمريكي.
وقالت سلطات ولاية لويزيانا، حيث تقع مدينة نيو اورلينز، إن الرئيس دونالد ترامب وافق بسرعة على الإفراج عن مساعدات فدرالية لمساعدة تخفيف تأثير العاصفة.
وأكد مركز مراقبة الأعاصير الأمريكي أن رياحا بسرعة 129 كلم ترافق العاصفة التي حددها موقعها إلى شمال غرب الراس الغربي لكوبا، محذرا انه في الولايات المتحدة "سيتسبب ارتفاع الأمواج وانحسارها بفيضانات في مناطق جافة عادة قرب السواحل بسبب اجتياح المياه للمناطق الداخلية".
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