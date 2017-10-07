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انتشال جثث الأقباط المصريين الـ21 ضحايا داعش في سرت

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مصراوي Masrawy

انتشال جثث الأقباط المصريين الـ21 ضحايا داعش في سرت

10:01 ص السبت 07 أكتوبر 2017

انتشال جثث الأقباط المصريين الـ21 ضحايا داعش في سرت

أرشيفية

طرابلس - ( دب أ):

قال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات "البنيان المرصوص"، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، إن الأجهزة المختصة انتشلت جثامين الأقباط الـ21 الذين قتلوا ذبحا في سرت على يد تنظيم داعش عام 2015.

وأضاف المكتب، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليلة أمس الجمعة ، إن الجثامين وجدت مكبلة الأيادي و مقطوعة الرأس و بالزي البرتقالي كما ظهرت في شريط الفيديو لعملية ذبحهم.

كان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن مساء امس الجمعة العثور على 21 جثة للأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد عناصر داعش في سرت.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف الصديق الصور القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا.

وقال الصور ، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم "داعش" الذين جرى القبض عليهم في سرت ، إنه "تم تحديد أماكن دفنهم وسنبحث عنهم" .

يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2013، أعلن "داعش" ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع يناير 2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 فبراير 2015، نشر داعش مقطع مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.

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مصراوي Masrawy

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