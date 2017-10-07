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مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان الشقيق

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مصراوي Masrawy

ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان الشقيق

10:07 ص السبت 07 أكتوبر 2017

مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان الشقيق

المستشار أحمد أبو زيد

القاهرة - (أ ش أ):

رحبت مصر بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام ١٩٩٧، والتي طالما عانى من تبعاتها الشعب السوداني الشقيق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - فى بيان صحفي اليوم السبت - على أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان.

وقال إن القرار يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، تضامنا مع دولة السودان الشقيقة.

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Asha

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