مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان الشقيق
مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان الشقيق
10:07 ص السبت 07 أكتوبر 2017
المستشار أحمد أبو زيد
القاهرة - (أ ش أ):
رحبت مصر بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام ١٩٩٧، والتي طالما عانى من تبعاتها الشعب السوداني الشقيق.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - فى بيان صحفي اليوم السبت - على أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان.
وقال إن القرار يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، تضامنا مع دولة السودان الشقيقة.
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