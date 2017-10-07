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بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - دمياط"

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - دمياط"

10:05 ص السبت 07 أكتوبر 2017

مستشفى بورسعيد العام

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في تصادم بين سيارتين على طريق "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" كل من: "سامح عبدالله اللبودى"، 41 عاما، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بكافة أنحاء الجسم، و"بسام حبيب ضيف"، 31 عام، مصابا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، و"خالد حبيب ضيف"، 42 عاما، مصابا بنزيف داخلي بالصدر، واشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة حادث تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "9845 نقل دمياط" وسيارة تحمل لوحات معدنية رقم "93894 ملاكي دمياط".

تم تحرير المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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