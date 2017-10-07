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السلطات الأمريكية: لا دوافع واضحة حتى الآن لمرتكب مجزرة لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

السلطات الأمريكية: لا دوافع واضحة حتى الآن لمرتكب مجزرة لاس فيجاس

09:40 ص السبت 07 أكتوبر 2017

السلطات الأمريكية: لا دوافع واضحة حتى الآن لمرتكب مجزرة لاس فيجاس

صورة غير مؤرخة ولم يعرف مكان التقاطها انتشرت على م

(أ ف ب):

اعترفت السلطات الأمريكية، الجمعة، بعد خمسة أيام على أكبر مجزرة جماعية ناتجة عن إطلاق نار في التاريخ الأمريكي الحديث، بأنها لم تنجح حتى الآن في الكشف عن "دوافع واضحة" لمرتكب المجزرة.

وقال كيفن ماكماهيل نائب قائد شرطة لاس فيجاس للصحافيين "ما زلنا حتى الآن لا نملك دافعا واضحا او سببا لماذا حصل هذا".

وأضاف "في هذا الحين، أقول لكم إنه لا توجد لدينا معلومات موثوقة لإعلامكم بها كدافع لما حصل".

ولا تزال السلطات الأمريكية تحاول كشف دوافع ستيفن بادوك (64 عاما) الذي أطلق النار الأحد على حشد يحضر حفلا موسيقيا في لاس فيجاس، موقعا 58 قتيلا و489 جريحا، مع انه لا يمتلك سجلا اجراميا.

وتتعامل السلطات بحذر مع تبنّي تنظيم داعش للهجوم. لكنّ ماكماهيل قال إن السُلطات لم تكتشف أيّ "علاقة معروفة" بين بادوك والجماعة الجهادية.

وتابع "في الماضي، كانت دوافع الهجمات الإرهابية أو الجرائم الجماعية تتّضح بالكامل من خلال مذكرة يتم تركها أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو مكالمة هاتفية يكتشفها المحققون الذين يبحثون في بيانات الاتصالات والكومبيوتر. اليوم، في تحقيقنا هذا، لا يوجد لدينا أي شيء من هذا القبيل تم اكتشافه".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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