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استطلاع: واحد من كل ثلاثة ألمان يؤيدون الخروج المبكر لميركل

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مصراوي Masrawy

استطلاع: واحد من كل ثلاثة ألمان يؤيدون الخروج المبكر لميركل

09:37 ص السبت 07 أكتوبر 2017

استطلاع: واحد من كل ثلاثة ألمان يؤيدون الخروج المبكر لميركل

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

يرغب أكثر من ثلث الألمان في أن تترك المستشارة انجيلا ميركل منصبها قبل نهاية فترة ولايتها التي تستمر لأربعة أعوام، وفقا لنتائج استطلاع أجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية.

وقال نحو 36 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" إنه ينبغي لها أن تتخلى عن مكانها كرئيسة للحكومة وأن تدع شخصا آخر يتولى السلطة قبل عام 2021.

وأيد 44 بالمئة بقاء ميركل حتى انتهاء فترة ولايتها بالكامل، ولم يحدد 20 بالمئة تأييدهم لأي من الموقفين.

وفقد الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل شريحة كبيرة من نصيبه من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وتنازل عن بعض التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينيي الشعبوي.

وبحصوله على نسبة 9ر32 بالمئة من الأصوات، لا يزال الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أكبر قوة في البرلمان الجديد. وتسعى ميركل حاليا إلى قيادة ائتلاف حاكم، ربما مع حزبين آخرين.

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