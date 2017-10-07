وزير المالية يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

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يتوجه عمرو الجارحي وزير المالية اليوم السبت على رأس وفد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي والتي تستمر فى الفترة ما بين 9 إلى 15 أكتوبر الجاري. ويعرض الجارحى خلال الاجتماعات لخطوات برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر، ودفع الشريحة الأولى البالغة قيمتها 2،75 مليار دولار، كما وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

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وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية وقتها، إن "الشريحة الثانية من القرض سوف تعزز استثمارات القطاع الخاص، ومشروعات التنمية والمشروعات الخدمية، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المصريين".