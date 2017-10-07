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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس حار على معظم الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. 

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 21 34

الإسكندرية 22 34

بلطيم 21 34

مرسى مطروح 22 30

السلوم 20 31

سيوة 20 34

بورسعيد 18 30

دمياط 22 30

العريش 18 32

رفح 18 31

الإسماعيلية 18 34

السويس 20 33

رأس سدر 21 30

نخل 12 29

نويبع 23 32

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طابا 18 30

سانت كاترين 13 28

الطور 22 29

شرم الشيخ 25 33

الغردقة 22 33

مرسى علم 24 31

الفيوم 20 34

بنى سويف 18 34

المنيا 19 34

أسيوط 18 34

سوهاج 20 36

قنا 19 35

الأقصر 19 36

أسوان 20 36

أبو سمبل 21 36

الوادي الجديد 20 36

شلاتين 24 33

أبو رماد 32 32

رأس حدربة 25 32

حلايب 26 31

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