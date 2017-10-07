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خبير: شمس مصر يمكنها إنارة العالم.. والحكومة تبحث عن مصادر للطاقة

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خبير: شمس مصر يمكنها إنارة العالم.. والحكومة تبحث عن مصادر للطاقة خبير: شمس مصر يمكنها إنارة العالم.. والحكومة تبحث عن مصادر للطاقة

التحرير

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قال الدكتور هاني محمود فهمي النقراشي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة المتجددة، إن كمية الأشعة الشمسية التي تسقط على كل مساحة تكفي لإتارة العالم أجمع بالكهرباء الناتجة عنها، ولكنها حتى الآن غير مستغلة.

وأكد النقراشي، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" على قناة "cbc"، أن الطاقة الشمسية مصر لن تفنى وتكفي شعبها لمدة تزيد عن 150 عامًا قادمة، موضحًا أن الطاقة المتجددة ترتبط بطبيعة المكان الجغرافي، ومنها الشمس والرياح والمياه أيضًا.

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واندهش خبير الطاقة المتجددة، من أحاديث وزراء الكهرباء المتتابعين عن تنويع مصادر الطاقة، خاصة وأن مصر يمكنها الاكتفاء من الطاقة المتجددة، والاعتماد عليها تمامًا، دون الاجتهاد في البحث عن مصادر أخرى.

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