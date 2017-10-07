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إحباط محاولة سرقة المخزن المتحفي بمنطقة المقابر الفاطمية بأسوان

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة سرقة المخزن المتحفي بمنطقة المقابر الفاطمية بأسوان

07:09 ص السبت 07 أكتوبر 2017

إحباط محاولة سرقة المخزن المتحفي بمنطقة المقابر الفاطمية بأسوان

المقابر الفاطمية

أسوان- إيهاب عمران:

تمكن حراس الآثار وأفراد الأمن المكلفين بحراسة المخزن المتحفي بمنطقة المقابر الفاطمية وسط مدينة أسوان، والتابع للآثار الإسلامية من إحباط محاولة بعض اللصوص سرقة محتويات المخزن.

وقال حسن جبر، مدير عام منطقة أسوان للآثار الإسلامية والقبطية إن حراس المخزن شاهدوا 3 أشخاص يقتربون من المخزن وحاولوا كسر الباب الرئيسي للمخزن فتجمع الحراس وتتمكنوا من القبض عليهم وقاموا بإبلاغ مباحث السياحة والآثار.

على الفور وصلت قوة برئاسة العقيد محمود صلاح رئيس مباحث الآثار بأسوان، وقاموا بالقبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.

 

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