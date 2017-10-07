عطل في مولدات محطة كهرباء أسيوط يتسبب في هلع المواطنين

أسيوط- أسامة صديق:

تسبب عطل مفاجئ في محطة كهرباء أسيوط البخارية، في انبعاث وتطاير دخان محمل بأجسام سوداء، غطت معظم أرجاء مدينة أسيوط، ونتج عنها حالة من الهلع والقلق بين المواطنين، والتى ظهرت بشكل واضح من خلال تعلقياتهم علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت سحابة سوداء غطت سماء مدينة أسيوط، في الساعة الأولى من يوم السبت، الأمر الذي أصاب المواطنين المتواجدين في منازلهم بهلع شديد بعد أن فوجئوا بدخول الدحان وتراكم الأتربة الزيتية ذات اللون الأسود .

وأكد مصدر بشركة الكهرباء بأسيوط ، أن السبب في الشبورة الدخانية، عطل مفاجئء في أجهزة الاحتراق التي تستخدم الوقود مثل المازوت، وهو ما تسبب في تطاير أجسام سوداء وعوالق في الدخان المتصاعد من المحطة.

كما ساهم في احتدام السحابة السوداء ، بدء موسم حرق المخلفات الزراعية في محافظة تصل فيها مساحة الأراضي المزروعة إلى نحو 59 ألف فدان مما ينتج عنه دخان كثيف يظهر بكثافة في الليل، ولم تحرك الأجهزة المعنية ساكنا حتى بتحرير أي محاضر ضد المخالفين.