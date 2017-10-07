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"الجنايات" تستكمل سماع الشهود في محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام"

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستكمل سماع الشهود في محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام"

05:30 ص السبت 07 أكتوبر 2017

كتب - صابر المحلاوي:

تستمع محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، للشهود في إعادة إجراءات محاكمة المتهم البسطاوي غريب بقضية "اغتيال النائب العام".

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوي غريب. وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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