"الجنايات" تستكمل محاكمة 26 متهمًا بـ"حرق قسم شرطة المنيب"

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.