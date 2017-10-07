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اليوم.. الحكم على 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي بالسلام

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي بالسلام

04:30 ص السبت 07 أكتوبر 2017

اليوم.. الحكم على 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي بالسلام

محكمة جنايات شمال القاهرة

كتب - صابر المحلاوي:

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، حكمها على ٩ متهمين بقتل النقيب محمود المحرزي الضابط بقسم السلام أثناء محاولته القبض عليهم لاتجارهم في المواد المخدرة.

من المقرر صدور الحكم برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين وعضوية المستشارين عادل سيد جبر وهاني محمد فايز وسكرتارية أشرف صلاح وجاد كنعان. ونسبت النيابة العامة لـ ٩ متهمين بينهم ٣ هاربين، اتهامات القتل العمد للنقيب محمود محمد عبد الظاهر المحرزي معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة.

بداية الواقعة كانت بعملية مداهمة لقوات أمن قسم السلام للقبض على تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بدائرة القسم، وأثناء توجههم للقبض على ٥ متهمين بحوزتهم ٢٠ كجم من مخدر البانجو، أطلقوا النيران على قوات الشرطة، مما أدى لاستشهاد المجني عليه ومصرع متهم.

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