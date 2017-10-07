بالتفاصيل.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة المنتخب الوطني والكونغو

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• خطوط سير وكاميرات مراقبة وبوابات للكشف عن المعادن والمفرقعات

• منع دخول غير حاملى التذاكر والدعاوى

أعلنت وزارة الداخلية خطة الاستعدادات النهائية لإقامة مباراة كرة القدم بين المنتخب ونظيره الكونغو، فى السابعة مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

عقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا أمنيا موسع داخل قاعة المؤتمر الصحفى بإستاد برج العرب، وذلك بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكرة وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لتأمين المباراة وتنسيق الجهود والأدوار.

وقال مدير أمن الإسكندرية، إنه تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة عدا حاملي التذاكر.

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وأكد النمر، ـنه تم توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

وأشار إلى أن الخطة اشتملت على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات.

وأوضح النمر، أنه تقرر تكوين الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على ألا يسمح لأى شخص حضور المباراة غير حاملى الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول، وفقا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة.

وأكد مدير أمن الإسكندرية، على أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات.