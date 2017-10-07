"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع 3 متهمين في "قتل مجند شارع محمد محمود"
"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع 3 متهمين في "قتل مجند شارع محمد محمود"
04:00 ص السبت 07 أكتوبر 2017
كتب - صابر المحلاوي:
تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكمًا غيابياً، بحق المتهمين الـ3 سحر محمد وأحمد إسماعيل وفريد رأفت، بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، وحكمًا بالإعدام ضد المتهم الثالث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اليوم.. محاكمة 41 متهمًا بقضية "الاتجار في الأعضاء البشرية"
-
تأجيل إعادة محاكمة 97 متهمًا في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لـ 21
-
تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" في قضية "اقتحام السجون'' للغد
-
تأجيل محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان" لـ 22 أكتوبر
إعلان
إعلان