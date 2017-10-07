"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع 3 متهمين في "قتل مجند شارع محمد محمود"

كتب - صابر المحلاوي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكمًا غيابياً، بحق المتهمين الـ3 سحر محمد وأحمد إسماعيل وفريد رأفت، بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، وحكمًا بالإعدام ضد المتهم الثالث.