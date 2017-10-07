أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع 3 متهمين في "قتل مجند شارع محمد محمود"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع 3 متهمين في "قتل مجند شارع محمد محمود"

04:00 ص السبت 07 أكتوبر 2017

كتب - صابر المحلاوي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكمًا غيابياً، بحق المتهمين الـ3 سحر محمد وأحمد إسماعيل وفريد رأفت، بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، وحكمًا بالإعدام ضد المتهم الثالث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. محاكمة 41 متهمًا بقضية "الاتجار في الأعضاء البشرية"

    أخبار

  • تأجيل إعادة محاكمة 97 متهمًا في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لـ 21

    أخبار

  • تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" في قضية "اقتحام السجون'' للغد

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان" لـ 22 أكتوبر

    أخبار

إعلان

1669b8f3f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا