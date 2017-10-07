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منتخب الكونغو يصل مطار «برج العرب» على متن طائرة خاصة

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منتخب الكونغو يصل مطار «برج العرب» على متن طائرة خاصة منتخب الكونغو يصل مطار «برج العرب» على متن طائرة خاصة

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وصلت في الساعة الأولى من صباح اليوم، بعثة منتخب الكونغو إلى مطار برج العرب، استعدادا لمواجهة الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وتضم البعثة التي وصلت على متن طائرة خاصة 35 فردا، ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الكونغولي مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الفراعنة في السابعة مساء الأحد.

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وتشهد المباراة حضور 70 ألف مشجع، حيث يسعى منتخبنا الوطني للفوز على الضيوف، من أجل حجز تأشيرة روسيا، بعد غياب دام أكثر من 27 عامًا، عن المونديال.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، ليصعد الفراعنة لمونديال روسيا رسميا، دون الانتظار للجولة الأخيرة التي ستكون تحصيل حاصل.

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التحرير

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