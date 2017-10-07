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اليوم.. محاكمة "بديع" و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة "بديع" و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة"

03:00 ص السبت 07 أكتوبر 2017

كتب - صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود في محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".

ونسب للمتهمين عدة تهم أبرزها، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المتهمون في القضية يأتي على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، والمصور الصحفي محمد شوكان.

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