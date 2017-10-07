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اليوم.. محاكمة الفنان ماجد المهندس بتهمة النصب على مالك شركة مقاولات

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة الفنان ماجد المهندس بتهمة النصب على مالك شركة مقاولات

02:30 ص السبت 07 أكتوبر 2017

اليوم.. محاكمة الفنان ماجد المهندس بتهمة النصب على مالك شركة مقاولات

ماجد المهندس

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم السبت، محاكمة المطرب ماجد المهندس، لاتهامه بالنصب على صاحب شركة مقاولات، في القضية رقم ٢٣٠٧١ لسنة ٢٠١٧.

تقدم مهاب محمد الشيخ، صاحب شركة للمقاولات ببلاغ يتهم فيه الفنان العراقي ماجد أمير عذير العتابي، الشهير بـ"ماجد المهندس" بالنصب عليه في مبلغ ٧٦٧ ألفًا و١٣٠ جنيهًا.

وأضاف مقدم البلاغ أنه تعاقد مع الفنان ماجد المهندس، بعدما أوهمه أنه سيقدمه لزملائه من نجوم الفن، وسيقنعهم بالتعامل مع الشركة والانتفاع بخدماتها في مجال تشطيبات الوحدات السكنية والمكتبية وأعمال الديكور.

وتابع مقدم البلاغ أنه طبقًا للتعاقد أتم تشطيب فيلا الفنان ماجد المهندس بمدينة أكتوبر، وتكلفت المبلغ المذكور، بالإضافة إلى ٥٪ قيمة الفوائد القانونية، وبعدما تبين كذب ادعاءات الفنان وطالبه بسداد المبلغ لكنه تهرب من الدفع.

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