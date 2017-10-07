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اليوم.. محاكمة 41 متهمًا بقضية "الاتجار في الأعضاء البشرية"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 41 متهمًا بقضية "الاتجار في الأعضاء البشرية"

02:00 ص السبت 07 أكتوبر 2017

كتب - صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 41 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية"، في انضمامهم إلى دولية لتجارة الأعضاء.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

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