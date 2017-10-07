"الجنايات" تستكمل محاكمة 14 متهمًا بـ"داعش عين شمس"
"الجنايات" تستكمل محاكمة 14 متهمًا بـ"داعش عين شمس"
01:30 ص السبت 07 أكتوبر 2017
كتب - صابر المحلاوي:
تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، للشهود في محاكمة 14 متهمًا في اتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة عين شمس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر.
ووجهت النيابة للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطي" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
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