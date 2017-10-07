محافظ الغربية: إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزرعية وأملاك الدولة

طنطا- (أ ش أ):

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إنه في إطار مواصلة الحملات لازالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف وأملاك الدولة بقرى ومدن المحافظة، قامت أجهزة الأمن بحملة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتم إزالة 22 حالة تعد على الرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف وأملاك الدولة بالمحافظة ، مؤكدا تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة.

وشدد على أنه لا تهاون في إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، وأن حملات الإزالة مستمرة ولن يُسمح بالتعدي على شبر من أملاك الدولة ، وسيتم معاقبة أي متعدي وتحويل المسؤول المقصر في آداء عمله إلى النيابة العامة للتحقيق.