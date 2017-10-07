أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزرعية وأملاك الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزرعية وأملاك الدولة

01:18 ص السبت 07 أكتوبر 2017

محافظ الغربية: إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزرعية وأملاك الدولة

طنطا- (أ ش أ):

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إنه في إطار مواصلة الحملات لازالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف وأملاك الدولة بقرى ومدن المحافظة، قامت أجهزة الأمن بحملة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتم إزالة 22 حالة تعد على الرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف وأملاك الدولة بالمحافظة ، مؤكدا تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة.

وشدد على أنه لا تهاون في إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، وأن حملات الإزالة مستمرة ولن يُسمح بالتعدي على شبر من أملاك الدولة ، وسيتم معاقبة أي متعدي وتحويل المسؤول المقصر في آداء عمله إلى النيابة العامة للتحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن الإسكندرية يتفقد المواقع الشرطية للتأكد من جاهزية الخدمات

    أخبار

  • مزارعون في كفر الشيخ عن ارتفاع الأسمدة: "خراب بيوت"

    أخبار

  • إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالخصوص

    أخبار

  • إزالة 732 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

    أخبار

إعلان

a696832681.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017