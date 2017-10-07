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اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة

01:00 ص السبت 07 أكتوبر 2017

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة

كتب - صابر المحلاوي:

يفتح نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثي للنادي، اليوم السبت، حتى الخميس 12 أكتوبر.

وتجرى الانتخابات على 5 مقاعد بمجلس الإدارة، منهم مقعد المتقاعدين الذي أصبح شاغرًا، لوفاة المستشار جمعة نجدى في يونيو الماضي، كما تجرى أيضا على 3 مقاعد النيابة العامة بعد تغير الصفة القضائية لكل من المستشارين حازم رسمي وعمرو طنطاوي، أعضاء المجلس على مقاعد النيابة العامة، بعدما تغيرت صفتهما لقاضى في الحركة القضائية الأخيرة.

والمقعد الثالث للنيابة يجرى عليه الانتخاب بعد أن تقدم المستشار حامد النجار باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادي، حيث أكد لمجلس إدارة النادي رغبته في التفرغ للعمل بالنيابة، وقبل المجلس الاستقالة.

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