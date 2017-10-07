إيران تنفي صحة تقارير إعلامية تزعم بوجود تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي

طهران- (أ ش أ):

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صحة تقارير إعلامية ذكرت أن ايران مستعدة للتفاوض حول برنامجها الصاروخي الدفاعي.

وقال قاسمي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - " إن إيران أكدت مرارا في مواقفها العلنية واللقاءات الدبلوماسية مع المسؤولين الأجانب وكذلك في تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ولقاءاته التي أجراها خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك أن برنامجها الدفاعي غير قابل للتفاوض ، وأنها ترى أنه لا يتعارض مع القرار الدولي 2231 ".

وأضاف أن إيران تعتبر البرامج الدفاعية الصاروخية حق مشروع لها ، وستواصل ذلك حتما في إطار برامجها واستراتيجياتها الدفاعية التقليدية والمرسومة.

وقال قاسمي إن وزير الخارجية الإيراني أكد على ذلك في جميع لقاءاته وتصريحاته الخاصة وحواراته مع وسائل الإعلام الدولية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

ونسبت وسائل إعلام عالمية إلى مسؤولين إيرانيين وغربيين مطلعين ، لم تسمهم ، القول : إن إيران لمحت للقوى العالمية الست إلى أنها ربما تكون مستعدة لإجراء محادثات بشأن ترسانتها من الصواريخ الباليستية سعيا لتخفيف حدة التوتر المحيط ببرنامجها المثير للخلاف.

وتعهدت طهران مرارا بمواصلة بناء ما تصفها بالقدرات الصاروخية الدفاعية في تحد لإنتقادات غربية ، وقالت واشنطن في هذا الشأن إن موقف إيران ينتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015.

لكن المصادر قالت إنه في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن الاتفاق الذي أبرمه سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، تحدثت طهران إلى القوى العالمية مؤخرا بشأن محادثات محتملة عن بعض "جوانب" برنامجها الصاروخي ، بحسب تقارير إعلامية.