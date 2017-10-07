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نادر جرجس: نتوقع زيارة 2 مليون سائح لمصر فور بدء "الحج الفاتيكاني"

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مصراوي Masrawy

نادر جرجس: نتوقع زيارة 2 مليون سائح لمصر فور بدء "الحج الفاتيكاني"

06:23 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

بابا الفاتيكان

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال نادر جرجس، عضو لجنة إحياء مسار العائلة المقدسة، إن اعتماد بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة كأحد برامج الحج الفاتيكاني يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الحديث، مضيفًا: "القرار سوف ينقذ السياحة المصرية التي تعاني منذ فترة كبيرة".

وتابع جرجس، في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة، أن ملايين الأقباط حول العالم التي تعتبر الفاتيكان قبلة لهم سيزورون مسار العائلة المقدسة ما يزيد أعداد السياح الوافدين لمصر، مستطردًا: "لو استهدفنا شخص من كل ألف، نتوقع حضور 2 مليون سائح من الحج الفاتيكاني بأنحاء العالم على الأقل لمصر".

وأشار جرجس إلى أن بدء رحلات المسار ستكون خلال شهر مايو 2018، مشيرًا إلى أن تلك الرحلات ستساهم فى حدوث انتعاشة سياحية كبرى للمواقع التي مرت بها العائلة داخل مصر.

وعن التجهيزات الخاصة بأماكن الرحلة، أكد عضو لجنة إحياء مسار العائلة المقدسة، أنه تم تجهيز 8 مواقع بالاستراحات والخدمات لاستقبال السياح، مؤكدًا أن العائد على مصر من إحياء رحلة العائلة المقدسة لا يقدر بمال ويعد دعاية مجانية بمئات الدولارات لمصر.

وعن تاريخ إحياء رحلة العائلة المقدسة، أوضح جرجس أنها متوقفة منذ القرن السادس ولم يتم اعتمادها كبرنامج للحج الفاتيكاني نهائيًا.

وبارك فرانسيس بابا الفاتيكان، أيقونة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، واعتمادها ضمن رحلات الحج المسيحي- في وقت سابق، وتعتبر مباركة البابا بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم لأداء شعائرهم الدينية في مصر يناير 2018، والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار نسمة.

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مصراوي Masrawy

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