"نائبات مصر" تعلن تأييدهن لترشيح مشيرة خطاب لمنصب مديرة اليونسكو

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت نائبات مصر بالبرلمان تأييدهن غير المحدود وفخرهن الشديد بترشيح الدولة المصرية للسفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو الدولية، وسط منافسة شديدة بين مرشحي الدول المختلفة للفوز بهذا المنصب الدولي المرموق.

وقالت النائبات في بيان لهن: "إن مصر صاحبة أقدم الحضارات الإنسانية وأشهر الآثار في العالم، مصر التي قادت دائما منطقتها بثقافتها المتنوعة وفكرها المستنير عبر التاريخ وتوجد بها آثار التراث الفرعوني والروماني واليوناني والمسيحي والإسلامي في تناغم يدل على استيعاب التنوع وقبول الآخر، مصر التي عرفت دورا بارزا للمرأة منذ أيام ملكات الفراعنة الشهيرات وحتي الآن، هي الدولة الأجدر بتولي إحدى نماذج المرأة الناجحة فيها لهذا المنصب المرموق".

وذكر البيان: "ويدعم حصول مصر على هذا المنصب عن جدارة ما تقوم به حاليا من مكافحة الإرهاب القائم على الأفكار المنحرفة والعمل على نشر الأفكار المستنيرة القائمة على مجمل التراث الإنساني المشترك".

وأضاف البيان: "وفي ضوء كل ذلك فإننا بصفتنا نائبات الشعب المصري نعلن تأييدنا غير المحدود لترشيح السفيرة مشيرة خطاب كمدير عام لليونسكو.. واثقات أن مرشحة الدولة المصرية ستنقل هذه المنظمة الدولية إلى مرحلة جديدة قائمة على دعم قيم السلام والتفاهم نحو عالم أكثر عدالة وأمنا للجميع".