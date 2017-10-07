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صورة وخبر: في انتظار جثمان "الطالباني" في كردستان

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: في انتظار جثمان "الطالباني" في كردستان

12:02 ص السبت 07 أكتوبر 2017

مسعود بارازاني والرئيس العراقي في كردستان (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
وصل جثمان الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني إلى مطار السليمانية الدولي بإقليم كردستان.

وكان في استقبال الجثمان لحظة وصوله للمطار الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان، والعديد من الشخصيات العالمية والمحلية.

وتوفي الطالباني في إحدى المستشفيات الألمانية قبل أيام.

وتولي الطالباني رئاسة العراق عام 2005 وتم انتخابه لولاية ثانية عام 2010؛ ويعد أول رئيس كردي للعراق.

وفي مطار السليمانية الدولي التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة تجمع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومسعود برزاني أثناء انتظارهما لاستقبل الجثمان، الجمعة، في مطار السليمانية وسط تشديدات أمنية.

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مصراوي Masrawy

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