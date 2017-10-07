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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:01 ص السبت 07 أكتوبر 2017

إعداد - علاء المطيري: 

أعلن مكتب النائب العام الليبي العثور على 21 جثة للأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد عناصر داعش في سرت الليبية في 2015، وأعلنت واشنطن إلغاء مناوراتها العسكرية مع الإمارات، وتعرضت اليابان لزلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.

1- ليبيا: العثور على 21 جثة للأقباط المصريين ضحايا "داعش"

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الأقباط الذين ذبحهم داعش في ليبيا عام 2015 - أرشيفية 

أعلن مكتب النائب العام الليبي العثور على 21 جثة للأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد عناصر داعش في سرت الليبية في 2015.

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2- أمريكا تلغي مناوراتها العسكرية مع الإمارات بسبب أزمة الخليج

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جنود إماراتيين - أرشيفية 

أعلن الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الجيش الأمريكي ألغى مناوراته العسكرية مع دولة الامارات العربية المتحدة احتراما لمفهوم الشمول والمصالح الاقليمية المشتركة على خلفية الأزمة الجارية في الخليج.

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3- أمريكا توافق على صفقة صواريخ "ثاد" للسعودية بـ 15 مليار دولار

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أنظمة صواريخ "ثاد" الأمريكية - أرشيفية 

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة بيع أنظمة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي للسعودية بقيمة 15 مليار دولار.

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4- الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية بمساعدة المخابرات المصرية

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عناصر أمن روسية - أرشيفية 

كشف مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف عن إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية داخل بمساعدة من الشركاء الأجانب، على رأسهم .

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5- زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

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آثار زلزال في اليابان - أرشيفية 

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة "هونشو" باليابان، فيما لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

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مصراوي Masrawy

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