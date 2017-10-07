محمد الشرقاوي يخوض انتخابات الصيد على منصب العضوية

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تقدم محمد الشرقاوي لعضوية مجلس إدارة نادي الصيد على أحد مقاعد العضوية فوق السن في الانتخابات المقرر إقامتها نهاية نوفمبر المقبل.

وأكد الشرقاوي سعادته البالغة بحجم الدعم الممنوح له من قبل أعضاء النادي وإصرار المقربين منه على اتخاذ هذه الخطوة سعيًا وراء خدمة النادي والمساهمة في عودته لامجاده في كل المجالات.

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وقال الشرقاوي إنه يخوض انتخابات الصيد ضمن قائمة محسن طنطاوي والتي يعتبرها الأقدر على تحقيق أحلام أعضاء الصيد ، ويؤكد أن جميع أعضاء القائمة على علم بما يحتاجه النادي في المرحلة المقبلة، سواء رياضيًا أو اجتماعيًا من خلال التواصل الدائم معهم ومعايشة كل تحركاته على مدار السنوات الماضية.