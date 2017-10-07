حجز 3 أفراد شرطة في واقعة هروب طفل متهم من محكمة الأميرية

كتب – فتحي سليمان ومحمود السعيد:

قررت نيابة الأميرية، اليوم الجمعة، حجز 3 أفراد شرطة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، في واقعة هروب طفل منهم قبل عرضه على النيابة في قضية تسول، ثم ألقى بنفسه من الطابق الثالث بمحكمة الأميرية.

وقال مصدر أمني إن الطفل "عامر.ا"، غافل، الحراسة المكلفة بنقله مع آخرين إلى مبنى مجمع المحاكم وقفز من شرفة الطابق الثالث بالمبنى قبل عرضه على فريق التحقيق.

وأوضح المصدر، أن الطفل تم نقله إلى مستشفى الأميرية الجديدة، في حالة حرجة.

وكانت الإدارة العامة لرعاية الأحداث، ألقت القبض على 5 من الأطفال الأحداث في قضية تسول وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.