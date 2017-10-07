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وصول بعثة الكونغو لمطار برج العرب

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وصول بعثة الكونغو لمطار برج العرب وصول بعثة الكونغو لمطار برج العرب

التحرير

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وصلت منذ قليل، مساء اليوم الجمعة، بعثة منتخب الكونغو، إلى مطار برج العرب، استعدادًا لمواجهة الوطني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتحركت طائرة الفريق الكونغولي من الأراضي الكونغولية في تمام الساعة الخامسة عصرًا، لتصل للأراضي المصرية، بمطار برج العرب، في تمام الساعة 12 صباحًا.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي. 

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التحرير

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